Autor de crime passional é preso em flagrante; vítima foi morta com várias facadas em uma casa na Zona Sul

Na manhã desta quinta-feira (27), o comerciante José Maria Tamborini Júnior, 21, foi encontrado morto em uma residência, localizada na rua 24 de agosto, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da cidade. A polícia investiga o caso como um suposto crime passional.

O autor do crime, identificado como Yuri Rodrigues de Siqueira, 21, conhecido como ‘Magnata’, foi preso no início da tarde de hoje, por volta das 13h, em via pública, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

Yuri foi apresentado na sede do 2º DIP, onde será autuado por homicídio. Após os procedimentos policiais na sede da delegacia, o homem deve ser encaminhado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Centro de Manaus.

Entenda o caso

O crime aconteceu durante a madrugada de hoje, quando a vítima consumia bebidas alcoólicas na companhia de um casal de amigos. Na ocasião, o suspeito de praticar o crime, identificado como Iury Rodrigues de Siqueira, teria saído para comprar cerveja e quando retornou à residência encontrou a mulher dele com José, ambos trancados em um quarto do imóvel.

A sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Gilmara Tamborini, 40, informou que na noite da última quarta-feira (26), a vítima e a amiga, identificada como Rosecley Barbosa, 22, foram para uma festa e, no local, a mulher encontrou o namorado. Os três, então, saíram da festa e foram beber na casa do comerciante. “Meu irmão morava sozinho. Tenho certeza que tudo aconteceu por causa de um desentendimento”, relatou Gilmara.

Em declaração à polícia, Rosecley revelou que estava em um momento íntimo com José, quando o namorado dela retornou com as bebidas e flagrou a ação. Na ocasião, o homem ficou enfurecido, pegou uma faca e iniciou uma briga com a vítima, que faleceu após ser furado várias vezes na região do abdômen e peito.

Uma vizinha de José, que preferiu não ter o nome revelado, informou em depoimento à polícia que encontrou o suspeito do crime todo ensanguentado no momento em que saia do local do crime. “Eu fiquei assustada e perguntei ‘fulano’, que sangue é esse? Ele então respondeu: eu acabei de matar o José, encontrei ele na cama com a minha mulher. Dei mais de 30 facadas nele”, informou a vizinha da vítima.

Rosecley foi detida por policiais civis do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), local onde encontra-se presa para não interferir nas investigações.

Uma equipe de peritos e médicos legistas do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) da Polícia Civil do Amazonas, esteve no local para identificar possíveis objetos utilizados durante o crime. Eles coletaram amostras de saliva nos copos, onde a vítima e o casal de amigos estavam consumindo álcool, e duas facas utilizadas para matar José.

