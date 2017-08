Autor de atentado de Barcelona é morto pela polícia

Terrorista usava cinto de explosivos falso -foto: reprodução

O suposto autor do atentado de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, foi morto nesta segunda-feira (21) pela Polícia da Catalunha, informaram à Agência EFE fontes da luta antiterrorista. As mesmas fontes dizem que Abouyaaqoub, de 22 anos, usava um cinturão com explosivos no momento em que foi morto pelos agentes. Uma equipe especializada da polícia catalã, que usou um robô para analisar o cinto, comprovou que os artefatos eram falsos.

A operação ocorreu pouco após as 14h30 (11h30, em Brasília) em uma estrada do terminal municipal de Subirats, quando uma patrulha abordou um homem que não se identificou à polícia catalã.

Segundo algumas testemunhas, ao ser abordado o homem apenas gritou “Alá é grande”, ao mesmo tempo em que mostrou o cinturão de explosivos.

Os agentes também vão investigar se o suspeito, que foi morto, carregava armas brancas. Abouyaaqoub foi identificado pelos investigadores como o motorista da van que atropelou centenas de pessoas ao longo de 600 metros na quinta-feira deixando 14 mortos e mais de 100 feridos, em Barcelona.

Além do atropelamento em massa nas Ramblas, Abouyaaquob também é acusado pela morte do jovem que foi encontrado esfaqueado no interior de um veículo em Barcelona pouco após o atentado, segundo o responsável de Interior do governo catalão, Joaquim Forn.

EM TEMPO, com informações da Agência Brasil.

Leia mais:

Amazonense ligado ao Estado Islâmico é condenado por terrorismo

Van atropela multidão em Barcelona e deixa ao menos 1 morto