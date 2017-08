Autônomo volta para o tráfico e é morto com 10 tiros na Zona Norte

Nenhum morador da área aceitou passar informações sobre o crime para os policiais – Arthur Castro

O autônomo Elton de Oliveira Tavares, de 24 anos, foi morto com dez tiros na noite desta terça-feira (1). O rapaz foi perseguido por um grupo de homens armados que estavam a pé, no momento em que voltava para casa, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com familiares, o crime aconteceu quando Elton caminhava pela rua Sateré-Mawé. Ao perceber que estava sendo perseguida, a vítima correu por uns becos do bairro, mas foi alcançado e morto, com tiros que atingiram o rosto, peito e abdômen. Ele chegou a ser socorrido e levado para o SPA do Galileia, mas chegou morto à unidade de saúde.

Leia também: Homem tenta sair do tráfico e é assassinado a mando de Zé Roberto na Zona Norte

“A maldição dessa droga levou o meu filho”

Segundo a mãe de Elton, o rapaz era usuário de drogas e envolvido com o tráfico desde os 16 anos. Há três meses, o autônomo voltou do município de Barreirinha, onde buscou se afastar do mundo do crime. Em Manaus, o jovem conseguiu um emprego de entregador de gás, mas foi dispensado do serviço há duas semanas e retornou para o tráfico. A suspeita é que Elton foi assassinado por um “acertos de contas”.

“A maldição dessa droga levou o meu filho. Não sabemos se ele estava recebendo ameaças, mas isso deve ter acontecido devido ao envolvimento que voltou ele voltou a ter com o crime. Eu sempre dei conselhos, fizemos de tudo pra ele sair dessa vida, mas ele não nos ouviu”, lamentou a mãe de Elton.

Com medo de represálias, nenhum morador da área passou informações sobre o crime para os policiais militares. Nenhum dos suspeitos foi preso. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Saiba mais

Comerciante investigado por tráfico de drogas é executado dentro de casa no Alvorada

Tiroteio: guerra do tráfico tira vida de inocentes e deixa feridos na Zona Norte de Manaus

Acerto de contas: dupla suspeita de tráfico é morta a tiros na Compensa