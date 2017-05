Autônomo sai de casa e é morto com três tiros na esquina

O autônomo Carlos Emanuel Tavares da Silva, o “Galo” ou “Boneca”, 22, foi executado com três tiros no momento em que estava sentado na esquina da rua Itacolomy, bairro Armando Mendes, Zona Leste, por volta das 21h de sábado (27). Conforme a família da vítima, o autônomo era usuário de drogas. A polícia acredita que o crime seja um acerto de contas relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Segundo os relatos da esposa de Carlos à Polícia Civil, o autônomo estava na residência dele, quando saiu dizendo que ia dar uma volta pelo bairro. Minutos depois, um amigo da vítima ligou para a mulher informando que ele tinha sido assassinado.

Testemunhas relataram que Carlos estava sentado na esquina, quando dois homens armados em uma motocicleta, modelo Broz e de cor preta, se aproximaram do autônomo e efetuaram um disparo. Em seguida, o garupa desceu da motocicleta e efetuou mais dois tiros. Ao todo, Carlos foi executado com três tiros, sendo um na cabeça e dois no braço direito.

Após o crime, os atiradores fugiram sem serem identificados. À Polícia, familiares de Carlos disseram não ter conhecimento de qualquer dívida que a vítima tivesse com traficantes do bairro. A reportagem tentou conversar com a família do autônomo, mas eles se negaram a comentar o crime.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO