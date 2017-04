Autônomo que levou facada do enteado morre no 28 de Agosto

O autônomo José Roberto Castro Góis, 42 anos, morreu na noite desta segunda-feira (3), no hospital 28 de Agosto, após 11 dias de internação. José foi atingido com uma facada no abdômen que, segundo a polícia, foi desferida pelo enteado de 17 anos, depois de uma discussão entre os dois.

Segundo o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu por volta das 14h do dia 22 de março, na rua Itaparaná, comunidade Ismail Azul, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

A motivação da briga não esclarecida para a polícia. O menor foi encaminhado à Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai) e deve ser levado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa.

Daniel Landazuri

EM TEMPO