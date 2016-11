Autônomo morre após ser alvejado por 8 tiros em festa de aniversário no Compensa

O autônomo Jefferson Barreto dos Santos, 34, foi executado com oito tiros na madrugada deste domingo (27), na rua Natal, bairro Compensa, Zona Oeste. Além dele, duas outras pessoas foram baleadas e seguiram para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias e não correm risco de morte.

Segundo informações de populares, Jefferson estava em uma festa de aniversário e foi para a calçada conversar com outros convidados quando foi alvejado. Os tiros também acertaram Charlam Diego e Adriano Alves Ferreira, mas apenas o autônomo morreu, ainda no local.

Segundo os investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), mais de dez tiros foram disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor preta. Jefferson foi atingido com tiros no peito e braços, Charlam com um tiro no pé e Adriano, alvejado com um tiro nas nádegas.

Ainda segundo os policiais, o crime tem características de acerto de contas. O caso segue sendo investigado pela DEHS.

Portal EM TEMPO

Com informações de Ana Sena