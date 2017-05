Autônomo é morto e crianças ficam feridas em tiroteio na Zona Leste

O autônomo Max Vasconcelos Lima, de 25 anos, foi morto com três tiros na noite desta segunda-feira (22), na rua das Cravitas, comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Após o homicídio, traficantes da área trocaram tiros com os autores do crime e duas crianças ficaram feridas.

De acordo com testemunhas, quatro homens em duas motocicletas abordaram o autônomo no momento em que ele chegava em casa, também em uma motocicleta. Antes do crime, os suspeitos foram vistos pela rua procurando a vítima.

“Os homens já estavam circulando aqui pela rua, ficaram em baixo de uma árvore e quando viram o Max descendo a rua na moto dele, levantaram a mão e pediram para ele parar. Quando ele parou, os homens atiraram”, disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

Max foi atingido com três tiros que acertaram a cabeça, as costas e a mão esquerda. O autônomo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Medico Legal (IML).

Testemunhas informaram ainda que traficantes da área trocaram tiros com os suspeitos logo após o homicídio, e duas crianças que brincavam na rua ficaram feridas. Uma menina de 11 anos foi atingida no braço esquerdo e um menino de 6 anos na perna direita. As crianças foram socorridas e levadas para o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, após os procedimentos médicos foram liberadas.

Os familiares do autônomo, que pediram para não serem identificados, informaram que Max não era envolvido com o crime. Mas que o autônomo teria sido ameaçado de morte há um mês, após uma discussão em um bar.

“Ele foi ameaçado por um homem, após uma briga no bar, tivemos que intervir no dia dessa discussão. Esse homem pediu para ele ter muito cuidado porque ele iria ser morto”, disse um parente de Max.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), deve investigar o crisme.

Daniel Landazuri

EM TEMPO