Autônomo é morto a tiro em frente de bar na Zona Norte de Manaus

O autônomo Jailson Franco da Silva, 22, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta quinta-feira (27), por volta das 20h, em frente ao um bar, na rua 253, no núcleo 23 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de mototaxistas, a vítima estava no bar na companhia de dois amigos, quando um veículo modelo Corsa, de cor Azul, se aproximou do local, um homem baixou o vidro do carro e efetuou os disparos na direção do autônomo, que foi atingido com um tiro na cabeça.

O vizinho da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que Jailson não era usuário de drogas e que desconhece a motivação do crime.

Após cometer o homicídio, o suspeito fugiu. O corpo do rapaz foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique