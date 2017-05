Autônomo é morto a facadas e duas mulheres são suspeitas de cometer crime

O autônomo, Francinaldo Trajano da Costa, 43, foi assassinado com duas facadas no peito, dentro da residência onde ele morava, situada na rua Vasco da Gama, bairro Cidade de Deus, Zona Norte, por volta das 19h deste sábado (6). De acordo com testemunhas, o autônomo estava com duas mulheres,de aproximadamente 25 anos, que fugiram da residência levando a motocicleta da vítima, modelo Titan, cor cinza e placa NOK- 8909.

Segundo um morador do bairro, de 32 anos, que não quis se identificar, o autônomo morava em uma casa alugada há pouco tempo e não tinha amigos na rua. Há uma semana ele já tinha sido visto pelos moradores andando de moto com as duas suspeitas. As mulheres também não são conhecidas no bairro.

“Nós não conhecíamos ele, só sabemos que ele estava no quarto com as duas mulheres e, depois que mataram ele, saíram na moto. Não sei como elas eram, pois só tínhamos visto as duas mulheres umas duas vezes nessa semana”, informou.

Ainda segundo o morador, as suspeitas chegaram a noite na casa e, por conta disso, não foi possível reconhecer as suspeitas.

“Elas só vinham a noite na casa dele. Ninguém sabe o que aconteceu, pois ele não era nosso amigo. A família veio ontem a noite e não sabemos onde ele está sendo velado”, afirmou o homem.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como latrocínio (roubo seguido de morte) e deve ser encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudacoes (DERFD).

Ana Sena

EM TEMPO