Autônomo é executado com seis tiros na Zona Leste

Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, o autônomo Marcelino Lemos da Silva neto, 23, foi morto com seis tiros por volta das 14h, desta quinta-feira (12). O crime ocorreu na rua Raimundo Magalhães, bairro Coroado 2, Zona Leste. O suspeito fugiu após os disparos.

Os tiros atingiram o peito e a cabeça da vítima. De acordo com a PM, Marcelino já tem passagem pela polícia. O crime cometido por ele não foi informado.

“Ele estava na rua quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em um veículo Peugeot, de cor prata. Pelas características do crime, se trata de uma execução”, alegou o policial militar da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente Ary Arnold.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) estiveram no local e encontraram seis projéteis de revólver calibre 38. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

No local do crime, familiares não quiseram comentar sobre a morte do autônomo com a reportagem. O homem deixa esposa e um filho de 1 ano.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO