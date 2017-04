Autônomo é executado com quatro tiros no João Paulo

No momento em que voltava de um lanche na companhia da namorada, o autônomo Esmael Duarte Dias, 19, foi executado com quatro tiros no peito por dois homens, não identificados, que estavam em uma motocicleta vermelha. O crime aconteceu na rua Sacaca, loteamento João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, por volta das 22h de sábado (15).

Conforme a polícia, Esmael era usuário de drogas e tinha dívidas com traficantes do bairro.Familiares da vítima se recusaram a falar com a equipe de reportagem sobre o assassinato.

À Polícia Civil, a namorada de Esmael, que não teve o nome revelado por ser testemunha, relatou que estava voltando do lanche, quando os dois suspeitos, que estavam de capacete, se aproximaram dela e do namorado e perguntaram o nome de uma rua. Em seguida, o garupa que estava armado com um revólver, empurrou a mulher e atirou quatro vezes no peito do autônomo. Após os disparos, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Ainda segundo informações da mulher, Esmael era usuário de drogas e estava devendo para traficantes. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Ana Sena

EM TEMPO