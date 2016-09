Autônomo é executado a tiros no Nova Cidade; família desconhece a motivação do crime

O autônomo Pablo Campos da Costa, 27, foi executado com três tiros, na noite desta segunda-feira (12), por volta das 18h, na avenida Curaçao, conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o registro feito pelo Centro Integrado de Operações (Ciops), o autônomo estava com sua esposa, em uma motocicleta de placa e caraterísticas não informadas, nas proximidades da casa deles, quando um carro modelo Celta, de placa não divulgada, avançou para cima do veículo.

Devido ao susto o casal caiu da moto e, nesse momento, dois homens encapuzados saíram do automóvel e atiram na direção do autônomo. A esposa da vítima, que não teve o nome divulgado, não ficou ferida. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Pablo ainda foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas já chegou a unidade hospitalar sem vida.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo, os tiros atingiram o tórax e o braço da vítima.

Familiares informaram que desconhecem a autoria e a motivação do crime. Entretanto, a polícia acredita em acerto de contas, motivado pelo tráfico de drogas, sendo que o homem já foi preso por tráfico e estava em liberdade há um ano.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online