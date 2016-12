Autônomo é assassinado por dívida com traficante na Zona Oeste

O autônomo Jean de Oliveira Duarte, 22, foi assassinado a tiros, por volta das 19h, desta segunda-feira (12), na rua Girassol, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, Zona Centro-Oeste, onde foi submetido a atendimentos médicos, mas acabou morrendo.

À Polícia Civil, o pai de Jean afirmou que o autônomo era usuário de drogas e vinha devendo dinheiro para um traficante do bairro.

Testemunhas relataram aos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) que Jean trafegava em via pública, quando dois homens não identificados o abordaram e efetuaram vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram correndo do local.

Conforme familiares do autônomo, Jean tinha uma dívida com um traficante do bairro, um homem não identificado, e vinha sendo ameaçado por conta da dívida.

O caso foi registrado na DEHS e segue sendo investigado. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ana Sena

Jornal AGORA