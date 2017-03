Autônomo é assassinado em frente à esposa na Zona Leste

O autônomo Jeferson Fonseca da Silva, 33 anos, foi assassinado com quatro tiros pelo corpo em frente da esposa, por volta das 23h da noite desta terça-feira (14).

O casal caminhava pela rua das Pérolas, bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus, quando o autônomo foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

De acordo com os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, os suspeitos passaram duas vezes de motocicleta ao lado vítima e no momento dos disparos a esposa conseguiu fugir.

“Os suspeitos passaram uma vez e reconheceram a vítima. Em seguida retornaram já atirando na direção dele, a mulher conseguiu correr”, informou o Policial Militar aspirante Serrão.

Jeferson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Abalada, a esposa do autônomo não prestou esclarecimentos sobre a possível motivação do assassinato.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. O corpo do autônomo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO