Autônomo é assassinado com dois tiros na cabeça na Cidade Nova

O autônomo Aluizio Gomes Araújo, de 43 anos, foi morto com dois tiros na cabeça na manhã desta quinta (12), na rua Iratama, bairro Cidade Nova, zona Norte. O crime ocorreu por volta das 9h, segundo informações de policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo ainda com os policiais, “populares que testemunharam o crime informaram que Aluizio havia discutido no dia anterior com um sujeito. Nesta manhã foi alvejado por um cidadão que estava a pé”, conta.

A prima da vítima, dona de casa Rosilda Santos do Nascimento, 44, disse à reportagem que a discussão ocorrida na noite anterior, seria motivada por atritos relacionados ao ponto de vendas de DVD´s em que Aluizio trabalhava.

“Ele ganhou aquele ponto de um senhor conhecido dele, mas havia um outro homem interessado no loca,l e ontem eles discutiram por isso”, informa.

A dona de casa diz que seu primo era um homem de bem, e estava trabalhando como autônomo devido a um problema de saúde. “Ele tinha hérnia de disco e estava tentando juntar dinheiro para poder fazer uma cirurgia”.

A vítima deixou esposa e dois filhos adultos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o fechamento da matéria, a Polícia ainda não tinha informações a respeito da identidade do assassino e nem sobre a arma do crime.

Isabela Bastos

EM TEMPO

