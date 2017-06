Autônomo é assassinado com 5 tiros e corpo é encontrado na avenida das Flores

O corpo foi encontrado em um trecho da avenida das Flores que está em obras | Divulgação

O autônomo Micael Garcia de Souza, de 24 anos, foi assassinado com cinco tiros na madrugada desta terça-feira (20). O corpo da vítima foi abandonado em um trecho em construção na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Os familiares da vítima informaram que Micael saiu de casa por volta das 23h45 para encontrar alguns amigos que o aguardavam em frente a uma loja de eletroeletrônicos no bairro Manoa.

“Ele disse que iria pegar um peixe, mas não disse onde. Ele demorou para voltar e fomos até a frente da loja, onde fomos informados que ele havia sido visto entrando em um carro preto”, contou um tio da vítima que preferiu não se identificar.

Parentes de Micael foram à procura do autônomo por conta própria. O irmão da vítima saiu de moto e presenciou o momento em que uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) fazia a remoção do corpo.

“O irmão dele parou o carro do IML e pediu algumas características do corpo. Depois de receber as informações ele suspeitou que seria o Micael, então fomos até a sede do instituto, onde reconhecemos ele por meio de uma foto que o perito nos mostrou”, disse o tio.

Segundo a esposa de Micael, que também preferiu não se identificar, o autônomo estava recebendo ameaças. “Ele havia sido preso quando era menor de idade, ele não tinha envolvimento com crimes, mas tinha muitas amizades erradas”, contou a mulher.

Micael foi morto com cinco tiros, sendo dois na cabeça, um na mão esquerda, um no peito e outro nas costas. A vítima deixou a esposa e uma filha de 4 meses. O aparelho celular de Micael foi roubado.

A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO