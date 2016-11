Autônoma é assassinada sete dias após ser ameaçada de morte por atual namorado de ex-companheira

Sete dias após ser ameaçada de morte pelo companheiro da ex-namorada, a autônoma Aeritha dos Santos Borges, 36, foi assassinada com quatro tiros, enquanto vendia DVD´s em sua banca, na tarde do último sábado (12), na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Aeritha chegou a ser socorrida por amigos e levada ao Pronto Socorro Platão Araújo, Zona Leste, mas acabou morrendo horas depois. De acordo com familiares, o suspeito ameaçou a vítima depois de flagrar a autônoma conversando com a namorada dele, identificada como “Carol”, próximo a um bar.

A Polícia Civil informou que testemunhas relataram que Aeritha trabalhava na banca quando o suspeito, que trafegava em uma motocicleta de características não identificadas, estacionou do outro lado da rua, desceu da moto e se aproximou da autônoma. Ainda segundo depoimentos, ao perceber a chegada do suspeito, a vítima reconheceu o autor imediatamente e se assustou, mas nesse momento, o criminoso atirou quatro vezes contra Aeritha que foi atingida na cabeça, peito e braços. Após o crime, o suspeito fugiu.

Conforme o primo da autônoma, um estivador de 29 anos, que não quis ter o nome revelado por temer represálias, no momento do crime, a atual namorada de Aeritha, que não teve o nome divulgado, estava próxima da vítima, mas não foi ferida pelos disparos.

“A minha prima e essa ‘Carol’ namoraram durante cinco anos, no entanto, há seis meses estavam separadas e essa mulher começou a namorar esse suspeito que é conhecido como ‘boqueiro’. No último sábado (5), a Aeritha estava bebendo sozinha em um bar, quando essa ex-namorada dela chegou e chamou ela para conversar, quando o namorado dessa menina viu, ficou furioso e expulsou a minha prima do local, mas antes a ameaçou de morte”, informou.

O primo da vítima disse ainda que a autônoma passou a semana assustada, temendo ser morta e, na quarta-feira (9), foi à igreja evangélica para se converter a religião e aceitar jesus. “Foi uma covardia o que fizeram com ela. Não sei se mesmo separadas elas mantinham algum tipo de relacionamento, mas isso pode ter sido motivado porquê de alguma maneira elas conversavam e esse namorado dela descobriu”, disse o estivador.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) que trabalha com a hipótese de crime passional.

