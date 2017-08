Auto escola em Manaus oferece descontos para carteira de motorista

Carro com simulador para treinamento na auto-escola

O processo para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), requer paciência. Afinal, diante da responsabilidade que o documento traz, há exames médicos, aulas teóricas e práticas, além das temidas provas de direção. Para facilitar a vida de quem quer tirar a carteira, o site de descontos Economiza Manaus fechou parceria com a Autoescola Coopiauto, que oferece um desconto de 10%, valor bem abaixo do cobrado por outras empresas do mesmo segmento.

Desde 2005, a Autoescola Coopiauto, localizado na Av. Max Teixeira, nº 2720, bairro Cidade Nova, zona Norte, atua no mercado em Manaus oferecendo oportunidades para quem deseja tirar a primeira CNH, na categoria B, ou seja, para dirigir carros.

O processo passa por exames psicotécnicos, legislação com duração de quarenta e cinco horas de aula, sendo, quinze dias de curso teórico e aulas com simulador, que tem como obrigatoriedade cinco aulas acompanhadas de exame prático no final.

Leia também: Economiza Manaus chega com até 70% de descontos

O simulador é como se fosse um vídeo game, onde o aluno tem o primeiro contato com o sistema de funcionamento de um veículo tradicional, possuindo pedais de freio, acelerador, embreagem, câmbio, freio de mão e outros instrumentos que irão ajudar bastante os futuros condutores, principalmente aos iniciantes.

“A ideia de montar a autoescola surgiu no momento em que éramos instrutores chamados de “agregados”. Vimos que tínhamos espaço no mercado, conhecimento e profissionalismo, então reunimos um grupo de 26 pessoas e fomos em busca de sermos reconhecidos como profissionais e a oportunidade de tirar a 1° habilitação está aqui”, explica Elzimar

Para saber como tirar a habilitação e aproveitar o desconto, acesse: economizamanaus.com.br pegue o cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante. Com o cupom você pode ganhar um desconto de 10%.

Leia mais:

Clínica de Estética oferece descontos de 92% em Manaus

Empresa de tortas apresenta novidades em Manaus e oferece descontos especiais

Escola de idiomas em Manaus oferece descontos de até 54% para novos alunos