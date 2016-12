Autazes está há quase 2 meses sem aula

Desde o dia 16 de outubro, as atividades das 50 escolas do município do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) estão com suas atividades paralisadas e prejudicando o desenvolvimento escolar de cerca de 7.743 estudantes.

De acordo com informações de moradores da cidade, o atual prefeito, derrotado nestas últimas eleições, José Thomé (PSD), ordenou o fechamento das unidades educacionais para economizar e não sair do cargo com dívidas junto ao município. A orientação dada aos professores é que deveriam continuar a preencher os relatórios com presença dos alunos e aprová-los para cursar a próxima série.

No único hospital da cidade, a situação também é precária. No local, há cartazes que proíbem fotografias e filmagens. Prédios alugados para a prefeitura também foram entregues aos proprietários e agora os órgãos se concentram em apenas uma unidade.

Além disso, há relatos de que os serviços de recapeamento que estavam em andamento na estrada foram suspensos por conta da derrota do Thomé.

A creche, o projeto Projovem e a Apae do município também estão com as atividades suspensas.

O advogado Antônio Brasil Oliveira, morador da cidade, informa que as atividades escolares de 48 escolas da zona rural e duas da zona urbana tiveram suas atividades interrompidas no dia 14 de outubro e que não foi ministrado o conteúdo do 4º bimestre para os alunos. “Eu já trabalhei com educação e sei que os repasses para o município dependem do resultado e da quantidade de alunos. Creio que o número do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o próximo ano será um desastre. Será um grande prejuízo”, disse.

A reportagem tentou entrar em contato com prefeito José Thomé (PSD), por meio do telefone da prefeitura de Autazes, mas não obteve êxito.

Jornal EM TEMPO