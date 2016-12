Aumento da violência e crime organizado são desafios da segurança pública para 2017

O policial federal, Sérgio Fontes, que comanda a maior secretaria de segurança pública do Brasil, a SSP-AM, fala sobre os desafios de conduzir a pasta e como administra os boatos que viralizam na internet que envolvem o nome dele. Durante a entrevista, ele também fala sobre assuntos polêmicos, como o desaparecimento do delegado Thiago Garcez, combate ao narcotráfico e ações em um ano de crise econômica.

EM TEMPO – Recentemente, foram divulgadas supostas mensagens e diálogos envolvendo seu nome em diversos assuntos. Quais providências foram tomadas?

Sérgio Fontes – Quando o governador José Melo me convidou para ser secretário, penso que ele poderia ter chamado qualquer pessoa, um promotor, um advogado, mas o meu cargo tem um objetivo – que é combater o crime – e, por isso, ele chamou um policial, que é o que sou. Então, não me incomoda, caso surjam pessoas criminosas, eu sabia que teria uma resistência e o que iríamos ter de enfrentar. Mas, o que me irritou muito em um último caso específico, deixando bem claro que gosto muito dos meus colegas policiais e tenho profundo respeito por eles, foi esta atitude de bandido, de se aproveitar da morte de um jovem policial, que estava combatendo o crime e foi reagir a um assalto. Fazer essa molecagem de jogar uma polícia contra a outra. Para quem interessa isso? Um policial de uma viatura ficar com raiva de um policial que está em uma delegacia? Para quem interessa? Para o crime organizado. É uma investigação muito difícil para saber de quem partiu as mensagens, pois, a internet ainda é um campo nebuloso. Logo, ler algo mentiroso na internet e atribuir como verdade e divulgar é crime. Isso é danoso. Agora, quando se tratam de ameaças da FDN, falando que vai matar ou coisa do tipo, isso é normal. Viemos para enfrentar bandido, quem fez esses diálogos é bandido. Isso é para tentar desestruturar e atrapalhar nosso trabalho. Sendo essas mensagens atribuídas à morte do policial, o policial tem família, amigos, logo, o sofrimento é multiplicado. Se conseguirmos identificar, teremos um avanço muito grande, pois essas pessoas são as mesmas.

EM TEMPO – Mesmo com ações de combate ao crime, a violência tem predominado no Estado. Quais medidas de enfrentamento que a secretaria vem tomando para coibir a expansão ao crime?

SF – O que nós consideramos como primordial é o combate ao crime organizado. Ações de segurança têm uma repercussão ao longo do tempo. O que você faz hoje repercute em anos à frente. Estamos trabalhando, agora, no combate ao narcotráfico. Vivemos nessa situação de criminalidade por conta do narcotráfico. As pessoas assaltam mais, furtam mais, são mais violentas. O Brasil é hoje o primeiro consumidor mundial de crack, o segundo maior consumidor de cocaína, só perde para os Estados Unidos. O Brasil é o vizinho dos três únicos países do mundo que produzem esse tipo de droga e o Estado do Amazonas é vizinho dos dois maiores produtores de cocaína do mundo. O nosso Estado tem, aproximadamente, mais de 3 milhões de habitantes, Manaus tem mais da metade dessa população. A droga procura mercado. Até 10 anos atrás não tínhamos a facção Família do Norte (FDN), agora temos. O mercado de trabalho está se fechando. Essa população desempregada é presa fácil para o narcotráfico. Não é uma questão de consumo, mas sim, uma dependência física e psíquica. Ano passado, apreendemos 11 toneladas de drogas, o que corresponde a uma quantia somada, maior que a apreensão feita nos últimos 10 anos. Este ano, fechamos com, aproximadamente, 10 toneladas, ou seja, 21 toneladas em 2 anos. Isso significa que, desde o ano passado, foi o ano em que a FDN sofreu os seus mais duros golpes. Toda a liderança foi presa, boa parte mandada para presídio federal, o sistema prisional se encontra em fase de melhoria.

EM TEMPO – Com grandes apreensões de drogas, traficantes podem estar migrando de crimes?

SF – A FDN está desestruturada. Falta droga para vender, o cidadão mata e disputa espaço. Nós consideramos o seguinte, homicídio também tem de ser combatido urgente. Estamos terminando o ano com, aproximadamente, 20% a menos homicídios em relação ao ano passado. Por conta dessas apreensões, os traficantes estão migrando de crimes, mas isso em um primeiro momento aumenta homicídio e assalto, porque você constrói segurança pública em longo prazo. Num primeiro ano, temos combate a organização criminosa, apreensão e descapitalização dessas organizações, no segundo ano de governo Melo, mantemos a mesma política, somando a diminuição de homicídios. Ano que vem, temos o mesmo procedimento e ataque a crimes patrimoniais, que é aquele que incomoda o cidadão. Logo, temos várias ações conjunturais, com auxílio maior das Forças Armadas, principalmente nos municípios onde ela está instalada, precisamos dessa segurança, barreiras na cidade, nos rios, bases móveis e outras medidas estruturais, botões do pânico, aumento da nossa rede de câmeras. Temos 300 câmeras, precisamos de 1 mil. Isso é o que temos para o ano que vem. O efetivo era para estar em 15 mil homens, mas temos apenas nove mil, e mesmo assim houve aumento em produtividade. Conseguimos mesmo com a crise e com poucos recursos, mostrar resultados positivos.

EM TEMPO – O senhor disse que o Brasil faz fronteira com os dois maiores produtores de drogas do mundo. Como fazer com que essa droga não entre no Estado pela fronteira e chegue até Manaus?

SF – A droga consegue chegar a Londres, EUA, enfim. É muito injusto atribuir isso a órgãos que, atualmente, estão funcionando, pois, eles fazem o melhor com o que eles têm. O que precisamos fazer é aumentar o efetivo e os recursos para isso. Trabalhar no Amazonas não é barato. A presença do poder estatal é praticamente zero nas fronteiras, então, nós precisamos juntos com o Governo Federal, ver o seguinte: de cada tonelada de droga que vem pela fronteira, apenas 30% fica por aqui, mas, e os outros 70%? Como tem cocaína em Natal ou Fortaleza? Ela parte daqui. Se segurar a droga na fronteira, não é só o Amazonas que vai se beneficiar, mas sim, o Brasil inteiro. Nossa defesa é essa. Polícia Federal faz muito, com 12 mil homens para cuidar do Brasil inteiro. Agora, não dá para proteger fronteira com mil ou dois mil homens da Polícia Federal.

EM TEMPO – Qual o orçamento para o ano que vem?

SF – O orçamento diminuiu mais ainda, será em torno de R$ 90 milhões, que serão investidos em policiamento ostensivo, manutenção das viaturas rodando e projetos que já estão em andamento. Não poderemos construir nada, dificilmente. Temos que cuidar daquilo que já está funcionando, como a manutenção dos salários em dia, isso é o mínimo que podemos fazer com a crise. Manter uma diminuição de crimes também já é importante, qualquer porcentagem menor em crimes, é lucrativa. O importante é manter a descendente.

EM TEMPO – Muito se comentou sobre o caso do policial civil, delegado Thiago Garcez, que desapareceu após uma apreensão de drogas no rio Solimões no início de dezembro. Como andam as buscas e investigações? Oferecer uma recompensa foi uma ideia inteligente?

SF – No caso do Thiago, ocorreu uma fatalidade, ele estava em serviço. A operação que ele estava envolvido gerou quase uma tonelada de droga apreendida. Infelizmente, eles combateram um inimigo preparado que tinha a vantagem do terreno. Não temos como saber se ele faleceu, mas é muito provável que tenha falecido. Distribuímos em torno do local 5 mil folhetos para os ribeirinhos, pedindo informações que levem a ele vivo ou morto. Foi oferecida, ainda, uma recompensa pela secretaria e pelo sindicato dos delegados de R$ 10 mil. Oferecer recompensa não significa assinar atestado de ineficiência, pelo contrário, consideração. Várias pessoas que caíram no rio, jamais foram encontradas, o rio tem uma correnteza muito forte e é cheio de peixes carnívoros. O Estado do Amazonas é grande, eu duvido que outra polícia tivesse a eficiência que a nossa teve em localizar os criminosos, encontrá-los e neutralizá-los. Nossos mergulhadores são excelentes, encontraram uma metralhadora, um carregador, eles bateram todo aquele fundo. A população tem de saber que é muito importante o que aconteceu. Se esses criminosos voltassem para a região deles soltos, seriam considerados heróis e incentivariam outras ações desse tipo.

EM TEMPO – Por fim, gostaria que o senhor avaliasse o seu trabalho neste ano de 2016.

SF – Fizemos muito com pouco e graças à união de todos nós. Isso só foi possível por conta da integração. Esperamos que o próximo colega que sente nesta cadeira tenha isso em mente. Ele não fará nada de bom, se não for justo.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA