Aumenta a procura por gasolina promocional em Manaus 

Após o anúncio do governo, divulgado na tarde desta quinta-feira (20), de aumentar tributos dos combustíveis com a finalidade de arrecadar R$ 10,4 bilhões e cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões, o consumidor em Manaus correu para os postos de combustíveis que ainda oferecem o preço promocional de R$ 2,99 para o litro da gasolina.

O leitor do EM TEMPO, Janderson Silva, informou que, como de costume, parou o veículo em um posto de gasolina no bairro Japiim, Zona Sul, e ficou surpreso com a quantidade de carros aguardando na fila para abastecer.

“São quatro bombas e em cada uma tinha cerca de seis carros. Demorei cerca de 20 minutos para ser atendido, tempo bem acima do que eu gastei em outras vezes que estive no local”.

Ainda segundo o leitor, após abastecer o carro, ele passou por outros dois postos de combustíveis nas proximidades da Bola da Suframa e do Studio 5, também na Zona Centro-Sul, onde o litro da gasolina também está sendo comercializado a R$ 2,99. Porém, havia pouca procura.

Aumento do preço

O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol subirão para compensar as dificuldades fiscais, segundo nota conjunta dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, divulgada na tarde desta quinta-feira (20).

A alíquota subirá de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota passará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, aumentará para R$ 0,1964. A medida entrará em vigor imediatamente por meio de decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

