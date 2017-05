Aulao do Enem da Seduc do AM tem conteúdo de biologia neste sábado

No próximo sábado, dia 20, acontece mais uma etapa do programa “Amazonas no Enem sem Fronteiras”. O 4º aulão, coordenado pelo professor Aldemir Malveira de Oliveira, abordará o tema Biologia subdividido em dois aspectos: Biotecnologia e Genética.

O evento será transmitido para todo o Estado via Centro de Mídias (Cemeam) da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), e para todo o mundo em tempo real pelo Facebook e YouTube, com início às 9h e com duas horas de atividades.

Todo o sistema de dúvidas é ministrado pelo corpo docente junto ao coordenador Aldemir. Neste sábado, as aulas serão ministradas pelos professores Dayson Jardim e Luciana Brito.

“A interatividade acontece em tempo real e tudo é feito por tecnologia que nos ajuda na seleção das perguntas e direcionamento das respostas”, disse Aldemir. A rodada de perguntas acontece por divisão das salas. A tecnologia avançada na maneira de transmissão permite uma maior rapidez para atender a grande demanda dos alunos. “Nosso sistema de captação é pelo IPTV – equipamento online – que nos permite redirecionar instantaneamente para a sala de aula as chamadas”, disse o coordenador.

Toda a programação das aulas estará finalizada até o dia 1º de novembro, quando acontecerá o resumo final com as dicas para a realização do exame.

