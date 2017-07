‘Aulão beneficente’ arrecada doações para transplante de jovem com leucemia

Apesar da doença, Ingrit nunca deixa de sorrir – Divulgação/Facebook

Com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento da jovem Ingrit de Araújo Magalhães, 17 anos, familiares e amigos promovem neste sábado (8), às 19h, um “aulão de ritmos” beneficente. O evento será realizado na rua Vale do Sol, no bairro Lírio do Vale 1, na Zona Oeste de Manaus. Ingrit faz tratamento de leucemia e vai viajar para realizar o transplante da medula óssea (procedimento que não é feito em Manaus).

Ingrit Magalhães foi diagnosticada com leucemia em maio de 2015, logo após completar 15 anos. A partir de então, começou a luta pela vida. Ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecom). Após completar um ano, o tratamento foi finalizado.

Entretanto, a doença voltou a dar indícios em fevereiro deste ano. “Há mais ou menos dois meses, ela começou a se sentir mal novamente, com fortes dores e ao levarmos ela ao hospital, infelizmente, recebemos a notícia que a leucemia tinha voltado. Agora ela tem que fazer o transplante da medula óssea”, contou o pai da adolescente, o comerciante Aldeney Magalhães.

O “aulão beneficente” é uma iniciativa do projeto “GULVMAISAÚDE”, que foi criado por um grupo de moradores do Lírio do Vale. Conforme o presidente do projeto, Demétrio, a pulseira para participar do evento custará apenas R$5.

“A Ingrit é filha de uma das participantes do projeto. Nos sensibilizamos com a história da Ingrit e tomamos a iniciativa de realizar esse “aulão beneficente”, onde toda a arrecadação com a venda das pulseiras será destinada ao tratamento. Quero convidar todos a participar. Além de se exercitar, as pessoas poderão ajudar no tratamento da Ingrit. O evento vai contar com os melhores professores de ritmos de Manaus”, falou.

O dinheiro adquirido com o “aulão beneficente” será utilizado para custear a hospedagem da adolescente, da irmã gêmea, que será a doadora, e da mãe das meninas, pois ambas são menores e não podem viajar sozinhas. A jovem viajará no início de agosto.

Quem não puder comparecer no evento e quiser ajudar a Ingrit com alguma quantia, pode depositar através da conta poupança da Caixa Econômica Federal, em nome de Maria Diozete A Magalhães, Agência:2980-013, Conta: 10899-1 ou entrar em contato pelos telefones: (92) 99133-3536 ou 99409-9592.

Mara Magalhães

EM TEMPO

