Augusto Cury vem a Manaus ministrar palestra sobre ‘Gestão da emoção como fator de sucesso’

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/AM), em parceria com a Qualynorte Consultoria e Treinamento e com a empresa Expressão Verbal, traz a Manaus o escritor, médico e doutor em psicanálise Augusto Cury, para ministrar a palestra “Gestão da emoção como fator de sucesso”. Augusto Cury é o autor mais lido da última década. Os ingressos para a palestra começam a ser vendidos nesta quarta-feira (15). O evento será no dia 25 de maio, no Centro de Convenções Studio 5.

De acordo com a presidente do Sinepe, Elaine Saldanha, essa é uma oportunidade única para profissionais, estudantes e público em geral. “Vivemos em um mundo em que tudo se transforma muito rapidamente. As pessoas precisam lidar com dezenas de sentimentos e frustrações, seja no trabalho, na família ou entre os amigos. Para conseguir administrar tudo isso é preciso saber gerir as emoções”, ressaltou.

Na palestra, Augusto Cury vai abordar questões sobre o funcionamento da mente humana e como é possível desacelerar o pensamento, gerir a emoção de maneira eficaz e resgatar a qualidade de vida. Ele acredita que sem a prática da gestão da emoção, pessoas tornam-se miseráveis, profissionais competentes sabotam a eficiência, pais e professores convertem-se em péssimos educadores, amantes implodem seus romances, jovens destroem seu futuro.

“Estamos esgotando a nossa mente ao ruminar perdas e mágoas, sofrer pelo futuro, preocupar-nos muito com a opinião das pessoas, ter a necessidade neurótica de mudar os outros e cobrar demais de nós e de quem está ao nosso redor. Ao agir assim, podemos ser ótimos para a empresa em que trabalhamos, mas nos tornamos carrascos de nosso cérebro e de nossa qualidade de vida”, destaca o autor.

Sobre o escritor – Ao longo de 25 anos de carreira, atuando como psiquiatra, pesquisador e escritor, Augusto Cury alcançou reconhecimento nacional e internacional. Seus livros são publicados em mais de 60 países. Ele recebeu o prêmio de melhor ficção do ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura, pelo livro “O Vendedor de Sonhos”. Augusto Cury é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos, sendo um dos poucos pensadores vivos cuja teoria é estudada em cursos de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Europa e Brasil.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos para a palestra de Augusto Cury em Manaus está sendo vendido a R$ 95 e pode ser adquirido nas livrarias Concorde dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, na sede do Sinepe, no The Place Business Center, na rua Belo Horizonte, Adrianópolis, ou na Qualynorte, na rua 24 de maio, edifício Rio Negro Centro, 6º andar, salas 617/618, Centro.

