Auditório da Susam recebe ciclo de palestras sobre saúde mental nesta quarta

A Rede de Atenção Psicossocial do Amazonas (RAPS) inicia, nesta quarta-feira (19), um ciclo de palestras com especialistas em temáticas relacionadas à saúde mental. O evento será realizado às 15h, no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Denominada “Saúde Mental em Foco”, a atividade é gratuita e será realizada ao longo de todo o ano de 2017.

O objetivo da atividade é disseminar o assunto junto à sociedade. A gerente da RAPS, Luciana Diederich, ressalta que as palestras são voltadas tanto aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) quanto ao público em geral.

O tema da palestra do dia 19 de abril será “Sofrimento psíquico e a cultura contemporânea: Perspectivas Teórico-clínicas”. A apresentação será ministrada por Arminda Guimarães Rodrigues, autora de um estudo que leva o nome da palestra.

Luciana afirma que todas as palestras serão ministradas por especialistas convidados, que falarão sobre as diferentes abordagens de um tema que ainda é cheio de tabus.

“Tanto a sociedade quanto os profissionais da saúde precisam conhecer como funciona a RAPS, as novas diretrizes que regem as políticas na área da saúde mental. Eventos como esse são importantes para esse objetivo, para extinguir o tabu sobre saúde mental”, comenta Luciana.

