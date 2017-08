Auditoria do Sistema Prisional do AM é apresentada em Brasília pelo TCE

Início de 2017 foi marcado por rebelião que deixou dezenas de mortos no AM

Ainda com dados sigilosos, a Comissão de Auditoria Operacional do Sistema Prisional do Amazonas (TCE-AM), apresentou em Brasília, no início da semana, a matriz de achados referente à primeira etapa da auditoria, que está sendo realizada sob a coordenação do Tribunal de Contas da União (TCU). As atividades no Estado são coordenadas pelo conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva.

De 22 Estados, que participam da auditoria nacional coordenada, apenas seis, entre eles o Amazonas, apresentaram os resultados no evento que acontece na capital federal.

Achados:

A comissão do TCE AM apresentou os dados referentes à ocorrências das rebeliões no Amazonas; a deficiência do Estado para coibir as rebeliões, mesmo recebendo os alertas da possibilidade de ocorrência; a ação emergencial dos atores locais após o evento; além das deficiências operacionais da Vara de Execuções Penais e da Secretaria de Estado do Sistema Penitenciário.

Leia também: Cartas ‘previam’ crise no sistema prisional e diretor do Compaj é exonerado

Propostas

Na segunda etapa da auditoria, além da apresentação dos resultados da matriz de achados, os técnicos dos 22 TCEs elaborarão propostas de encaminhamento, comuns para o sistema de acompanhamento da execução de penas, da prisão cautelar e de medidas de segurança.

Também está sendo discutida nesta segunda etapa a sustentabilidade dos sistemas prisionais e os custos.

Relatório Final

O relatório final da auditoria no Amazonas será apresentado ao conselheiro-coordenador, Érico Desterro, no mês outubro 2017, para ser apreciado e levado ao Pleno para aprovação. No documento será acrescido, também, o diagnóstico da situação do interior do Estado. Serão feitas visitas in loco nos municípios de Tabatinga, Humaitá e Manacapuru, além da aplicação de questionários em 53 delegacias que abrigam presos provisórios e sentenciados no Estado.

Com informações da assessoria

EM TEMPO

Leia mais:

Rebelião que resultou na maior chacina do AM completa um mês nesta quarta

Rebelião no Compaj chega ao fim e deixa pelo menos 55 mortos

Governo destina R$ 100 milhões para apoio ao sistema prisional