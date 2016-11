Auditores fiscais realizam mobilização no aeroporto de Manaus para cobrar soluções no PL 5.864

Com objetivo de chamar atenção da população para os problemas que têm enfrentado, os auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas realizaram na manhã desta quarta-feira (23) uma mobilização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumond, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Durante a ação, realizada pela categoria em todo país, os profissionais buscaram esclarecer para as pessoas, que estavam desembarcando, sobre o Projeto de Lei (PL) 5.864/2016.

A categoria vem intensificando as mobilizações desde o dia 18 de outubro, quando o deputado federal Wellington Roberto (PR/PB) apresentou um relatório diferente ao texto original a PL, que visava dar mais autonomia aos auditores. As mudanças nas propostas foram criticadas pelos auditores que acreditam que compromete o funcionamento da Receita Federal.

“A ação de hoje faz parte de uma longa mobilização. A gente chegou à conclusão que só a sociedade e a mídia podem conseguir convencer o governo federal a trazer o projeto de lei original. Por isso nosso apelo ao cidadão, para sociedade porque vai ser um dos lados prejudicados por um projeto que visa desestabilizar a receita. Além disso, operações como a Lava Jato, que tem a participação dos auditores fiscais, podem ser prejudicadas devido ao projeto de lei com texto alterado”, disse o auditor-fiscal Adalberto Correia, que faz parte do comando local de mobilização gerenciado pela delegacia sindical Manaus.

O PL foi construído ao longo de negociações e tem como principais propostas revigorar a Receita Federal do Amazonas; fortalecer a autoridade tributária e aduaneira; consolidar as prerrogativas do auditor-fiscal e reforçar também as atribuições deste profissional. O auditor espera que o governo federal intervenha, senão, segundo ele, a greve irá continuar.

“A greve dos auditores fiscais só vai acabar quando o governo federal tirar o projeto de lei da comissão especial, levar para o plenário da Câmara dos Deputados e, com a ampla maioria, passar o projeto de lei original”, explicou.

Atualmente, entre três a cinco mil contêineres estão retidos nos portos alfandegários de Manaus. De acordo com o auditor fiscal Frederico Augusto Castello Branco, a delegacia de tributos internos, responsável pela arrecadação do país, está totalmente parada. Nas alfândegas, a área do comercio exterior está em mobilização, fiscalizando apenas materiais sensíveis como: carga perecível, animais vivos, medicamentos, carga perigosa e atendendo mandados de segurança.

“A Zona Franca tem um faturamento de aproximadamente R$ 7 milhões mensais. Então, se deixa de fiscalizar, parte dessa arrecadação é perdida e afeta diretamente a sociedade”, ressaltou.

