Auditores fiscais prometem fazer manifestação no Aeroporto Eduardo Gomes nesta quarta-feira

Os auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas vão realizar, na manhã desta quarta-feira (23), uma manifestação pacífica no setor de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumond, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Aproximadamente 100 profissionais devem participar do manifesto, que começa às 10h.

A principal reivindicação da categoria é desestruturação da Receita Federal e do cargo de auditor fiscal após a mudança do relatório substitutivo do Projeto de Lei 5864/16, aprovado no dia 9 de novembro, na Câmara dos Deputados. Segundo Frederico Augusto Castello Branco, que é auditor fiscal do órgão e atua no setor de controle aduaneiro, a reformulação no projeto desfigurou a atividade, desestruturou e politizou a Receita após a interferência do relator deputado Wellington Roberto (PR/PB).

“Essas mudanças mostram o descaso com a Receita Federal, que vem sofrendo com as intervenções desse Projeto de Lei. A nossa reivindicação não se trata mais de reajuste salarial, isso se tornou secundário, mas sim desse projeto que também delimita a consolidação das atribuições do cargo de auditor. Não tem como igualarem os demais cargos de apoio ao de um auditor fiscal. Os analistas tributários se aliaram aos políticos que fizeram essa mudança para conseguir essa promoção funcional”, disse.

O PL trata da recomposição salarial e da regularização de normas que garantem a independência e a autonomia do trabalho do auditor fiscal. Segundo os profissionais, a mudança desestrutura a Receita Federal e causa um verdadeiro desmonte no órgão.

Entre três a cinco mil contêineres estão retidos nos portos alfandegários de Manaus. Desde agosto, a categoria entrou em greve e a previsão é que a fila de fiscalização para cargas aumente com a movimentação do fim do ano.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO