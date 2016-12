Audiência pública na CMM define medidas cautelares para restauração da Santa Casa em Manaus

Uma audiência pública para decidir o destino da Santa Casa de Misericórdia, localizada no Centro de Manaus, Zona Sul, está marcada para acontecer, na manhã desta sexta-feira (2), às 9h, no Plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

A solenidade, organizada pela Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais, Santa Casa de Misericórdia e Entidades Filantrópicas na Área de Saúde, contará com a participação de engenheiros, arquitetos, designer de interiores, sociedade civil e autoridades locais, entre políticos e membros do Ministério Público Estadual (MPE-AM) e Ministério Público Federal (MPF-AM).

Entre os convidados estarão ainda voluntários da Associação de Cultura do Amazonas (Aceam) que, no sábado (19), realizaram uma grande mobilização de limpeza na instituição filantrópica. A ação contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre escritores e poetas, militares da Marinha e Exército Brasileiro, além de ex-funcionários da casa e de pessoas que se sensibilizaram com a causa.

Rosa dos Anjos, 45, presidente da Aceam, destaca que a audiência será uma forma de colocar em debate todos os temas de relevância que atualmente estão relacionados à Santa Casa.

“É um local centenário, que tanto já fez pela sociedade amazonense, seja com serviços de saúde ou até culturais. É um patrimônio histórico da nossa cidade, e pela localização merece um cuidado especial. Estamos tratando de um dos locais de maior importância no Centro de nossa cidade, que está do lado de importantes cartões postais, como o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça. Por isso, é preciso unirmos forças para o local voltar a ser um espaço digno e de utilidade para a sociedade”, frisou.

Para o designer de interiores, Marlon Prado, 54, a mobilização está ganhando força e funciona como um grito de socorro. “É importante chamar a atenção das autoridades e da sociedade civil. O local não pode continuar do jeito que está. É preciso intervenção imediata e iniciar o processo de restauração do lugar. Hoje, é um espaço onde apresenta riscos aos cidadãos de bens, pois, infratores cometem delitos naquela região da cidade. Eles costumam se esconder nas dependências da Santa Casa. Inclusive, até como motel o local já está sendo utilizado. Todos esses fatores estão acontecendo há muito tempos, mas só há dois anos atrás, quando uma associação passou a tomar conta do local, é que a situação ficou caótica e todos esses processos sofreram uma aceleração radical”, destacou.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO