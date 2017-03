Audiência pública discute situação das feiras de Manaus

Péssimas condições de algumas feiras de Manaus prejudicam cerca de 20 mil trabalhadores do setor e afastam compradores. Estruturas comprometidas, fiação exposta e lixo acumulado foram constatados pelo deputado Dermilson Chagas (PEN), que solicitou uma audiência pública para debater a situação.

Os problemas estruturais nas feiras de Manaus serão discutidos entre feirantes e poder público em audiência pública na próxima segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A reunião pretende apontar soluções para resolver, de forma célere e prática, a situação das feiras. A audiência ocorre a partir das 8 horas no Auditório Senador João Bosco.

Para o parlamentar, que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Aleam, as condições físicas das feiras de Manaus afastam os compradores e prejudicam os feirantes.

“O comércio nas feiras precisa ser incentivado porque gera emprego e renda na cidade. Além disso, são uma alternativa para os consumidores, que terão acesso a alimentos de qualidade, preço bom e variedade”, declarou Chagas.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Feirantes de Manaus, 20 mil pessoas trabalham em mais de 70 feiras e mercados. No entanto, para o presidente da entidade, David Lima da Silva, o comércio atrairia mais compradores se houvesse boa estrutura física. “Essa situação afasta a população e prejudica o feirante, que sente no bolso o reflexo do descaso”, constatou o presidente.

Entre as reclamações estão fiação exposta, lixo acumulado, telhados em más condições, entre outros.

Convidados

Entre os convidados para debater a situação das feiras estão: a Prefeitura de Manaus; Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras de Manaus (Subsempab); Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp); Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf); Secretaria da Produção Rural (Sepror); Defensoria Pública Geral do Amazonas (DPE-AM); Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM); entre outros; além de representantes das feiras de Manaus e feirantes.

Com informações da assessoria