Audiência com PM’s suspeitos de matar colega é adiada por falta de advogado

A primeira audiência de instrução e julgamento sobre o assassinato do ex-cabo da Polícia Militar, Jancicley Stone de Souza, onde quatro policiais militares são acusados do crime, foi adiada para o dia 17 de maio deste ano. A audiência que iria acontecer na manhã desta sexta-feira (31) na 2ª Vara do Tribunal do Júri, localizada no Fórum Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, foi adiada por falta de advogado dos acusados, uma vez que alegaram estar em outro estado e não poderiam comparecer à audiência, segundo informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

Os policiais militares acusados do crime são os soldados Germmano da Luz Junior (preso), Thiago Carvalho Trindade, Bruno Cezane de Souza (preso) e o cabo da PM Joseney das Neves Morais. Na audiência, somente Bruno e Germano compareceram.

De acordo com os familiares da vítima, durante a entrada dos acusados no fórum, houve tumulto e confusão, uma vez que os policiais militares foram flagrados encarando e coagindo as testemunhas. “Ontem nós viemos ao fórum e nos prometeram que os acusados só iriam chegar depois das testemunhas para justamente não acontecer isso. Eles ficaram encarando, em tom de ameaça, as testemunhas que esperavam para serem ouvidas e todas ficaram apavoradas”, relatou a irmã do ex-policial, a contadora Jancinete Stone.

Ainda segundo a irmã da vítima, os policiais Bruno e Germano chegaram com roupas comuns e sem algema. Eles se posicionaram em frente às testemunhas e encararam as três pessoas por alguns minutos antes dos familiares se manifestarem contra o ato. “Quando eu vi que eles encaravam as testemunhas, pedi para que minha irmã tentasse cobrir eles de alguma forma e depois pedi para o juiz tirar eles do local, pois estavam coagindo os depoentes”, disse Jancinete.

Conforme o Tjam, o juiz Anésio Rocha solicitou que os acusados fossem levados para uma sala enquanto ouvia as testemunhas. No entanto, os depoimentos foram cancelados após a defesa alegar falta de advogados.

Os policiais militares Bruno e Germano foram encaminhados ao batalhão de guarda da PM, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, onde seguem presos pela operação Alcateia.

Ana Sena

EM TEMPO