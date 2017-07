Atual e histórica, ‘Porto de Lenha’ completa 25 anos de identificação cultural

Poema que deu origem à música fala de reafirmação da identidade amazônica e ganha novos sentidos no contexto atual – Divulgação

Lançada há 25 anos, a música “Porto de Lenha”, eternizada na voz de Zeca Torres, o “Torrinho”, é considerada símbolo de reafirmação da identidade amazônica até hoje. A letra é parte de um poema escrito por Aldisio Filgueiras nos anos 1970. De acordo com o poeta, a mensagem continua atual e ganhou novos significados.A canção critica o ideal de vida europeia ambicionado pelos manauenses, trazido pelo Ciclo da Borracha. O mais célebre dos versos diz “Porto de lenha/ tu nunca serás Liverpool”. “É claro que nunca será!”, defende Aldisio. “Se você é João, não adianta querer ser Raimundo. Quando você imita, você está fazendo uma caricatura e está perdendo tempo. Em vez de cuidar de você, está tentando ser outro”, completa.

Ele relembra que o texto surgiu durante um período de importantes discussões políticas e filosóficas, influenciadas por artistas do tropicalismo como Caetano Veloso, autor de “Alegria, alegria” e a música, mais tarde, foi espalhada “boca a boca”, como um vírus, por músicos que tocavam em bares. “As pessoas aprendiam a tocar com ‘Porto de Lenha’”, relata.

A música foi gravada há 25 anos pelo cantor Zeca Torres – Divulgação

Para Filgueiras, o manauense precisa encarar sua realidade e participar do processo político. “Procurar meios de fuga não adianta. É preciso ser responsável. Você só não participa disso se estiver em uma ilha deserta, cercado de macacos. Mas se você estiver na cidade, ou você participa ou é participado. Eu sempre quero ser partícipe. Eu vivo aqui, eu pago imposto. Eu quero saber de tudo”, opina.

Entretanto, essa participação não é a mais expressiva por parte da juventude de hoje, que dispõe de mais recursos tecnológicos, informações mais imediatas, mas é mais alienada, segundo o poeta. “Os jovens não têm mais gana de conhecimento. Nós, naquela época, queríamos ser alguma coisa”. Tachado como pessimista, “do contra”, Aldisio se define como um “advogado do Diabo”.

Ele relembra ainda que nunca se preocupou em ganhar fama por “Porto de Lenha”. “Eu nunca quis subir ao palco, nem quis produzir mais para ficar em evidência porque eu sou muito preguiçoso e isso daria muito trabalho”, comenta.

Durante a Copa de 2014, a música veio à tona quando a comissão técnica da Inglaterra (onde a cidade de Liverpool fica localizada) demonstrou não estar disposta a trazer os jogadores ingleses para encarar o calor em Manaus.

Evento comemorativo

Neste domingo (30), a partir das 16h, o Almirante Hall (avenida Padre Agostinho C. Martin, São Raimundo) vai reunir os amantes da música e os colecionadores de discos antigos durante a “Feira do Vinil”. O evento homenageia os 25 anos do lançamento primeiro álbum do cantor Zeca Torres, “Porto de Lenha”. A feira vai contar com CDs, DVDs, livros, quadrinhos, toca-discos e outros artigos relacionados à música e à literatura. A entrada é gratuita.

O poema foi escrito por Aldísio Filgueiras nos anos 1970 – Ione Moreno

“Torrinho” gravou seu primeiro álbum, “Porto de Lenha”, em 1991, no Rio de Janeiro. O disco foi produzido pelo músico Maurício Maestro, que também participa como instrumentista, arranjador e intérprete. O lançamento do LP, ainda em vinil, ocorreu no Amazonas Shopping, em 1992, e também contou com show no Teatro Amazonas. Em 2014, Zeca gravou seu novo CD no Rio de Janeiro, “Bailando na Escuridão”, composto de 12 músicas inéditas, todas autorais, em parceria com vários letristas amazônicos.

