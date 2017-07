Atropelamento e colisões deixam seis pessoas feridas neste sábado

Após um suposto “racha”, quatro veículos colidem na Zona Norte – Divulgação

Três acidentes de trânsito foram registrados nas primeiras horas deste sábado (8), em Manaus. Na Zona Leste, três pessoas ficaram feridas em um atropelamento envolvendo uma motocicleta na avenida Autaz Mirim e o motorista de uma pick-up perdeu o controle da direção e bateu num poste na avenida Cosme Ferreira. Um terceiro acidente ocorreu após dois condutores, que promoviam um suposto “racha” na principal avenida do Nova Cidade, colidirem com outros dois veículos.

De acordo com informações do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), no twitter do órgão, os casos ocorreram no fim da madrugada e início desta manhã. O primeiro caso ocorreu na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, às 5h, entre quatro veículos. A colisão ocorreu próximo de um shopping.

De acordo com testemunhas, dois carros utilizavam a via para competir um racha e estavam em alta velocidade. Ao tentar fazer uma curva, os veículos colidiram com outros dois carros, sendo um táxi e um veículo de autoescola. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) para o Hospital Delphina Aziz.

Atropelamento

Um homem foi atropelado quando tentava atravessar a Autaz Mirim – Divulgação

Um homem, identificado como Erisyd Fábio Aragão, de 19 anos, ficou gravemente ferido ao tentar atravessar correndo a avenida Autaz Mirim, no bairro São José, em frente ao Ginásio Zezão, na Zona Leste. Ele foi atropelado por uma motocicleta, modelo Honda Fan, de placa NOQ-2043. Um casal estava no veículo e também ficou lesionado.

De acordo com testemunhas, o homem havia acabado de descer de um coletivo e tentou atravessar. O casal não conseguiu ver a vítima e o atropelou. A mulher, identificada apenas como Darlene, de 20 anos, e o motociclista, Fábio Júnior, 36 anos, também foram arremessados na pista.

Além do pedestre, o caso mais grave foi o da mulher – que bateu a cabeça no asfalto e ficou desacordada. Os três foram socorridos e levados pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Colisão em poste

O veículo bateu no poste, que caiu na via pública – Divulgação/Manaustrans

O motorista de uma Frontier, de cor preta e placas NOY-5784, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste de iluminação pública no canteiro central da Cosme Ferreira, às 6h25. O acidente ocorreu em frente ao Hospital João Lúcio, para onde ele foi levado.

De acordo com policiais militares da 9ª Cicom, o condutor estava sob efeito de bebida alcoólica e estava acima da velocidade permitida. Ele teria saído de uma festa na Zona Leste antes da colisão.

