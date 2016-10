Atriz de Cúmplices de um Resgate e Carrosel, Larissa Manoela traz show para Manaus em Novembro

Conhecida por seu papel como as gêmeas Isabela e Manuela na novela Cúmplices de um Resgate, a atriz Larissa Manoela fará um show no dia 12 de novembro, a partir das 22h, no Studio 5, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

A artista mirim, que viveu a personagem Maria Joaquina em Carrossel e a protagonista de ‘Cúmplices de Um Resgate’ do SBT, durante apresentação no palco, canta, dança e interpreta. Larissa, que sempre gostou de cantar, conta com um álbum lançado na carreira, o ‘Trata-se de Com Você’, que tem 14 músicas, algumas já conhecidas na sua voz, outras regravações e também inéditas.

Nascida no dia 28 de dezembro de 2000, em Guarapuava, Paraná, Larissa começou sua carreira artística aos cinco anos, quando participou do concurso Projeto Passarela, onde foi a primeira colocada entre 300 crianças participantes. O trabalho dela pode ser conferido no site www.larissamanoelaoficial.com.br.

Os ingressos do primeiro lote começam a ser vendidos no dia 20 de outubro, cadeiras centrais R$ 150,00 meia – entrada inteira – R$ 300,00; cadeiras laterais R$ 80,00 meia – entrada inteira – R$ 160,00; cadeira arquibancadas R$ 130,00 meia – entrada inteira – R$ 260,00; frisas lugar na mesa R$ 100,00 meia – entrada inteira – R$ 200,00; camarote R$ 200,00 por pessoa meia – Entrada Inteira 400,00.

Os centrais de vendas são na Fábrica de Eventos dos shoppings Amazonas e Sumaúma.

Com informações da assessoria