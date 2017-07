Atriz amazonense estreia como uma das vilãs em série de TV a cabo

Geovanna Lopes (a loira sentada no meio da turma) é amazonense e estreia na série “Uma Escola Demais” – Arquivo pessoal

Grave bem esse nome na memória: Geovanna Lopes. Ela tem 15 anos e é uma jovem atriz amazonense que está filmando a todo vapor, no Rio de Janeiro. Ela estreia na série “Um escola demais”, que vai ao ar no canal a cabo Net Now ainda este ano. A atriz é uma das apostas dessa nova geração de atores, que quer ser reconhecida pelo talento e profissionalismo na TV, teatro e cinema.

Geovanna começou a atuar aos 4 aninhos na Igreja Presbiteriana, onde frequenta com a família, mas na época só era um hobby. Ela conta que todo mundo comentava que era uma boa intérprete e sempre era escolhida como protagonista. Inclusive, ela fez por anos papeis de destaque nos espetáculos já conceituados da igreja.

“Eu sempre gostei de atuar, mas nada profissional. Era só por diversão, mas minha família e pessoas da igreja diziam que eu era boa nisso. Acabei decidindo que era esse o trabalho que queria para o resto da vida”.

A jovem atriz explica que começou a gostar muito de atuar e foi em busca de especialização na área. Ela fez cursos de teatro profissional, no conhecido e tradicional, Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, aqui em Manaus. Logo depois, começou a cursar artes cênicas na Escola Artcena, também na capital amazonense. A atriz ainda estudou teatro em São Paulo, na chamada escola de artes Lúcia Helena.

“Em Manaus cursei artes cênicas no Cláudio Santoro, que é um dos mais respeitados cursos do Amazonas. Aprendi muito lá e agradeço a todos que acreditaram em mim”.

Geovanna também já fez comerciais de TV e modelou para grifes em Manaus. No entanto, o sonho dela é mesmo atuar. Por isso, decidida em se firmar na carreira artística e conquistar seu espaço no meio da arte, a atriz faz parte da agência Cintra, com sede no Rio de Janeiro. Foi lá que ela conseguiu uma oportunidade ao passar no teste para essa série.

“A minha vida está mudando, pois fazer parte dessa série está me dando novas oportunidades de conhecer pessoas importantes e que podem vê e ajudar no meu crescimento profissional. Muita gente experiente está participando desse projeto, como Adriana Bombom e Babi Xavier. Tô feliz por levar o nome da nossa cidade para essas pessoas”.

O papel na série

O personagem de Geovanna na série é Antônia, uma adolescente metida, “chatinha” e melhor amiga da vilã da trama. Esse trabalho, que é voltando para o público infantil, marca a estreia de Geovanna na TV.

Segundo a atriz, o ritmo de gravação é bem interessante já que pode trocar ideias com toda a turma jovem do elenco e ainda ganhar dicas dos veteranos. “Melhor coisa do mundo é poder trocar experiência com quem entende do assunto. Esse é um sonho único e vou aproveitar e dar o meu melhor”.

“Uma Escola Demais” é um projeto infanto-juvenil idealizado pela empresária Aline Cintra. No elenco estão nomes de peso como Babi Xaviel, Fernando Sampaio, Mário Gomes, Adriana Bombom e outros.

