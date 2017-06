Atrativos de Presidente Figueiredo são destaques em Feira de Turismo

Galo da Serra é ave comum em Presidente Figueiredo -Foto: Miquéias Lima

A partir desta quinta-feira (22) até domingo (25), Presidente Figueiredo participa da primeira edição do Festival de Turismo dos Municípios e Mostra Gastronômica do Amazonas, que será realizado em Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, ao lado da Arena da Amazônia. O evento é promovido pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

“Será uma excelente vitrine para o turismo no município, uma oportunidade de mostrar as riquezas naturais, os nossos pratos típicos à base de peixe e os grandes eventos que atraem milhares de pessoas todos os anos, como a Festa do Cupuaçu, a Festa do Tucunaré e o Carnachoeira”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (Semtec), Alexandre Lins.

Cachoeira em Presidente Figueiredo – Foto: Divulgação

Nos estandes expostos no evento será possível encontrar, por exemplo, o artesanato confeccionado em Presidente Figueiredo, feito de cascas de cupuaçu e banana. Um dos pratos em exposição será a receita gourmet de tucunaré, que leva geleia de cupuaçu.

A abertura do festival ocorre às 18h do dia 22. Nos demais dias, a exposição fica aberta a partir das 16h. A entrada custa um quilo de alimento não perecível, que será entregue a uma instituição de caridade.

Com informações da assessoria