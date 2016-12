Atrás de recursos para Manaus, Arthur Neto se reúne com Temer e discute serviços de revitalização

O prefeito Arthur Virgílio Neto, acompanhado do senador Eduardo Braga e do deputado federal Marcos Rotta, foi recebido no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira (1º), pelo presidente da República, Michel Temer. A comitiva apresentou pautas referentes à captação de recursos para obras de infraestrutura na cidade de Manaus, além de verba para o recapeamento total do Distrito Industrial.

Segundo o prefeito Arthur Neto, a Prefeitura de Manaus quer a liberação de R$ 150 milhões do Ministério do Planejamento à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Com isso, o executivo municipal pode fazer um convênio para a execução dos serviços de revitalização das ruas do Distrito Industrial I. Para o prefeito, a reunião com o presidente foi muito positiva.

“Eu destaco a presença do senador Eduardo Braga, juntamente com vice-prefeito eleito, Marcos Rotta. Juntos fomos ao presidente Temer para apresentar a ele a necessidade de recursos preciosos para a cidade de Manaus. Ele foi muito atencioso e compreensivo com os nossos problemas, o que indica possíveis liberações de recursos. Já fizemos aquilo que podíamos no Distrito, como a Avenida Buriti, Bola do Armando Mendes e a implantação de luminárias LED. Agora, precisamos de mais recursos”, disse Arthur.

Durante esta semana, o prefeito fez uma peregrinação por ministérios como Cidades, Saúde, Turismo, Educação e Fazenda. O último encontro ministerial aconteceu também nesta quinta-feira, quando ele foi ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, onde a bancada amazonense conversou com o ministro Dyogo Oliveira.

“Fomos muito bem recebidos pelo ministro, que nos deu total atenção e nos deixou esperançosos de vermos atendidas as demandas da nossa cidade. Foi uma semana muito positiva com encontros que sinalizam uma grande aproximação da nossa gestão junto ao governo federal. O próprio ministro Dyogo acenou de forma positiva para a liberação de recursos que possibilitarão o asfaltamento do Distrito”, enfatizou o prefeito.

O deputado federal e futuro vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, destacou o momento importante que vive a bancada federal do Amazonas. “Estamos aproveitando esse momento ímpar que vive a nossa bancada, pois temos o senador Eduardo Braga como relator-geral do orçamento. Sem dúvida alguma essa posição de destaque dentro do Congresso Nacional nos faz abrir portas para conseguir recursos para Manaus”, afirmou.

O prefeito retorna para Manaus nesta sexta-feira (2), onde cumpre expediente normal como chefe do executivo municipal.

