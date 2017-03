Atrações musicais vão animar Festival Paraense na Arena da Amazônia

O Festival Paraense – Feira de Negócios e Gastronomia vai movimentar a Arena da Amazônia entre os dias 31 de março e 2 de abril, a partir de 17h. Quem promete contagiar o público com os ritmos do Pará é o cantor e compositor Pinduca, conhecido popularmente como o rei do carimbo. Na programação estão ainda as bandas Pinta Cuia e Amazon Beach e a Aparelhagem de Digisound e sua Águia Digital da Amazônia.

As pessoas que quiserem ter acesso à área do evento, devem levar um quilo de alimento não-perecível, que serão doados ao abrigo Pró-Menor Dom Bosco.

Além de atrair o público com as delícias regionais paraenses e com a feira de negócios, as atrações musicais também serão destaques no Palco Ver-o-Peso, durante os três dias do evento, com ritmos como calypso, carimbó, lambada, siriá, sirimbó, melody, tecno-brega, comacheiras, guitarrada, cumbia, zouk e muito mais.

Pinduca vai se apresentar no sábado (1º), a partir de 20h. O cantor é conhecido por se apresentar com seu chapelão com ícones típicos do folclore do Pará.

O artista lançou recentemente seu 36º álbum intitulado ‘No Embalo do Carimbó’, trazendo regravações de sucesso de sua carreira. O repertório genuinamente de raiz passará por clássicos como ‘O Rico e o pobre’, ‘Marcha do Vestibular’, ‘Carimbó do Macaco’, ‘Garota do Tacacá’, ‘A dança do Carimbó’ e mais canções consagradas de Pinduca.

Na sexta (31), a partir de 20h, quem animará a primeira noite do evento será a banda Pinta Cuia, da cidade de Monte Alegre – PA. Com 23 anos de estrada , o grupo já gravou vários álbuns com destaque para ‘Um show brega’, que teve recorde de vendas, alcançando a marca de 100 mil exemplares e já se apresentou no Peru, Venezuela, Bolívia e Guiana Francesa levando na bagagem a música paraense.

Quem movimentará a última noite do festival (2) será a banda paraense Amazon Beach, a partir de 20h, apresentando carimbó, lambada, calypso e a guitarrada, com performances apresentadas em várias cidades brasileiras e no exterior, liderados pelo cantor Edilson Santana. Formada desde 2002, a banda já lançou quatro álbuns.

Negócios e Gastronomia

Esperando movimentar um público de 60 mil pessoas, a megaestrutura do Festival Paraense será formada pelos setores de Gastronomia, Negócios e Entretenimento. O espaço gastronômico contará com mais de 40 barracas de comidas, foods trucks e foods bikes que apresentarão pratos típicos do Pará, com vendas dos pratos nos valores entre R$ 3,00 e R$ 20,00 e ainda para os cervejeiros, o Happy Hour ficará por conta ainda do Bar da Cerpa.

A Feira de Negócios vai contar com stands de empresas e entidades como Senac, Sebrae e Abrasel Amazonas. A programação começa no dia 31, às 19h, com a Neotrends proferindo palestra sobre ‘Marketing Digital para bares e restaurantes. Já no sábado, às 17h terá sessão de Negócios Sebrae e, às 18h, o Senac apresentará o tema ‘Boas Práticas na Cozinha’, tema que ganhará mais uma sessão no domingo, às 17h.

“Resolvemos inovar: primeiro no local escolhido, que é a grandiosa Arena da Amazônia, lugar cativo admirado nacionalmente. Em segundo, que além de ser um evento gastronômico, ampliamos nossas fronteiras e realizaremos ainda a Feira de Negócios. O tema Pará veio a somar, por esse estado ser tão prestigiado localmente com sua cultura e culinária”, pondera Carlos Junior, organizador do evento.

