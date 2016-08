Atrações musicais e encontro de blogueiras agitam o McDia Feliz neste sábado

O McDia Feliz acontece neste sábado (27) e os restaurantes McDonalds contarão com uma programação especial de atrações musicais durante todo o dia para animar a mobilização. O Amazonas Shopping e o Shopping Ponta Negra receberão shows musicais. No Manauara Shopping haverá um encontro de blogueiras. Já o restaurante da Djalma Batista recebe sete DJs da PUMP Entertainment, que faz as maiores festas de emusic da região Norte do Brasil.

A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, e recebe apoio de empresas como Grupo Simões e Laboratório Sabin. Neste ano, a instituição beneficiada na capital amazonense será o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM).

No Shopping Ponta Negra, o som inicia-se às 10h com Sayme e terá, às 11h, Nelson Vity e na sequência , às 12h, Jôci Carvalho. Às 13h, a artista convidada será Isabel Barros; às 14h, haverá a participação do coral do GACC-AM; às 15h, será a vez de Nena Barbosa; às 16h, Rangel; às 17h, Dinho; às 18h, Rayk Wiliam; às 19h, Celio Gentil; Às 20h, Emerson Dias e às 21h, Thiago Pacheco.

O Amazonas Shopping contará com a programação musical feita pelos participantes do projeto “Música no Amazonas”, criado em 2014 com o objetivo de promover e valorizar o artista local. A programação inicia na praça de alimentação às 10h, com a cantora Natacha Malízia; às 11h, será a vez de Netto Company; às 12h, Melany Marinho; às 13h, Isadora Fernanda; às 14h, Babi Ferreira; às 15h, Coral Crianças GACC-AM; às 15h30, Di Bubuia; às 16h, dupla Isaac Amorim e Letícia Trindade; às 17h, Bruno Santos; às 17h50, Ellano Lima; às 18h40, Tatá Jatobá; às 19h30, dupla Júlia Carvalho e André Santos; às 20h20, Altair Diniz e às 21h10, a banda RockNados.

No Manauara Shopping, quem comandará a festa serão as blogueiras, com um encontro com seus seguidores e direito a foto e sorteio de camisetas. As participantes são Thamy Pezzi, às 10h; Santa Cris, Alleane Calazans e Nayla Moraes, às 12h; Luana Carvalho, Rayssa Gadelha e Dila Kotinski, às 14h; Roberta e Renata Bindá, às 16h; e Karen Mabel e Silvinha, às 18h.

No restaurante McDonalds da Djalma Batista, um grande palco será montado e, a partir das 11h, quem faz o som serão os DJs da PUMP; às 14h, Marcio Cigano; às 16h30, o Coral GACC-AM; às 17h30, será a vez dos DJs da TooHoot, D4H, Minki, Bess, e Murdock, que agitam a noite do público participante da campanha.

Projetos beneficiados

O GACC-AM será beneficiado com a venda de camisetas (R$ 30,00) e sanduíches Big Mac (R$ 18,50) no McDonalds do Manauara Shopping, Avenida Djalma Batista, Amazonas Shopping e Shopping Ponta Negra. A expectativa é arrecadar R$ 180 mil, que serão destinados aos projetos da instituição.

Os projetos beneficiados serão o Programa de Ampliação do Diagnóstico de Leucemia no Amazonas, que, através de uma parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), instituição vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Susam), vai capacitar técnicos laboratoriais do interior do Estado, trazendo agilidade na análise de exames e no início no tratamento de pacientes.

Além disso, o GACC-AM também pretende ampliar o serviço de interconsulta, oferecendo, ainda em parceria com a FHemoam, uma equipe médica com psicóloga, nutricionista e assistente social. A iniciativa oferece suporte no tratamento do paciente e seus familiares.

Com informações da assessoria