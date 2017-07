Cultura EM TEMPO: Paulo Betti se apresenta em Manaus e fala sobre teatro e cinema

A peça

O ator, diretor e roteirista Paulo Betti em uma curta temporada no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, apresenta o espetáculo “Autobiografia autorizada” e conversou com o EM TEMPO , na noite desta quinta-feira (7), para falar sobre suas últimas produções no teatro e cinema.A todo vapor, aos 64 anos, Paulo está em cartaz rodando o Brasil com a peça. Brevemente também estreará o filme “A Fera na Selva”, ao lado da atriz Eliane Giardini.

Para compor o enredo do espetáculo, Paulo diz que mergulhou na vida de seus pais e avós. Ao final, emerge com uma peça edificante, reafirmando o lado de um bom colecionador de histórias. Ao guardar na memória os seus escritos, o ator revive episódios vividos na infância, de menino pobre na Vila Leão. De acordo com o ator, essas histórias recolhidas é que dão vida à peça.

“Minha fixação pela memória da infância e adolescência, passada num ambiente inóspito e ao mesmo tempo poético, talvez mereça ser compartilhada no intuito de provocar emoção, riso, entretenimento e entendimento”, revela Betti.

Paulo está em cartaz rodando o Brasil – Foto: Arthur Castro

Trajetória

O ator, mesmo com pouco recurso, estudou em boas escolas, cursou ginásio em tempo integral e se formou pela Escola de Arte Dramática da USP, tornando-se professor na Unicamp. O testemunho do ator, autor e diretor, que na peça representa o pai, a mãe, a avó e muitos outros personagens da própria vida, levará ao público uma peça divertida e emocionante.

Segundo Paulo, lendo as anotações que fez no decorrer de quase uma vida inteira, chegou à conclusão que, o tempo todo, se preparou para revelar as extraordinárias condições que o levaram a sobreviver e a contar como isso aconteceu.

Bruna Chagas

EM TEMPO

