Ator global Domingos Montagner está desaparecido após mergulho no rio São Francisco

O ator Domingos Montagner, 54, que interpreta Santo na novela ‘Velho Chico’, da Rede Globo, está desaparecido no rio São Francisco, em uma localidade chamada prainha de Canindé do São Francisco, no Sergipe.

De acordo com informações, o ator teria saído para tomar banho no rio, às 14h30 desta quinta-feira (15), e desapareceu. Helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Policia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região estão ajudando nas buscas.

O ator gravou cenas da novela na manhã de hoje e, após o término da gravação almoçou, e em seguida, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas pelo ator, que segue desaparecido.