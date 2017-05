Ator de ‘007’, Roger Moore morre aos 89 anos na Suíça

O ator britânico Roger Moore morreu na Suíça nesta terça-feira (23), aos 89 anos, após lutar contra um câncer.

Em uma mensagem na conta oficial do ator na rede social Twiiter “Com o coração pesado, nós devemos dividir a terrível notícia de que nosso pai, Sir Roger Moore, morreu hoje [terça]. Estamos todos devastados”.

Roger Moore foi o terceiro ator a interpretar James Bond no cinema -de 1973 a 1985. Ele protagonizou “Com 007 Viva e Deixe Morrer” (1973), “007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro” (1974), “007 – O Espião Que Me Amava” (1977), “007 Contra o Foguete da Morte” (1979), “007 – Somente Para Seus Olhos” (1981), “007 Contra Octopussy” (1983) e “007 – Na Mira dos Assassinos” (1985).

Folhapress