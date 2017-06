Ator Ary Fontoura é assaltado por 8 homens no Rio e tem carro roubado

O ator Ary Fontoura, de 84 anos, passou por uma situação de violência na madrugada desta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Ele e um amigo ficaram sob a mira de oito homens “fortemente armados”, segundo suas palavras, e passaram por momentos de horror na Avenida das Américas, quando seguiam para o Recreio, voltando de uma festa. Os assaltantes levaram todos os pertences do ator, inclusive o carro.

De acordo com o ator eram muitos assaltantes”Eles eram oito, estavam de carro e nos fecharam na entrada de um viaduto pouco depois de uma da manhã”, diz.

Ary diz que os bandidos eram “sádicos” e o trataram com deboche. Seu medo aumentou ainda mais quando um deles o reconheceu. “Foi horrível, mas eu disse que não era eu, que eu era parecido com o Ary Fontoura, mas não era ele. Acho que ele acreditou, porque senão poderia ter sido até pior “.

“O assalto foi uma brutalidade, uma covardia. A situação no Rio é caótica, não tem ninguém para nos proteger. Depois de tudo, fomos à delegacia. Estava vazia, escura, com só um policial que parecia assustado e com medo de alguém passar atirando, metralhar tudo, porque isso agora parece que virou moda. De que adianta morar no Rio de Janeiro e a cidade ser linda e não poder sair de casa, ter que ficar enclausurado?”,questionou o ator.

