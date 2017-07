Atlético-PR vence o Vasco e manda o Coritiba para a zona de rebaixamento

O time rubro-negro venceu o Vasco por 1 a 0 – Fotos: Paulo Fernandes/VascodaGama

O Atlético-PR, enfim, respira mais aliviado no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro venceu o Vasco por 1 a 0, nesta segunda-feira (31), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e acabou com um jejum de nove partidas sem resultados positivos.

O triunfo também tirou o Atlético-PR da zona de rebaixamento. A equipe dirigida por Fabiano Soares chegou a 20 pontos e ocupa a 14ª colocação. A degola, agora, ficou para o arquirrival Coritiba, que perdeu as últimas quatro partidas e foi derrotado pelo Atlético-MG em casa neste domingo.

Leia também: Jogo entre Vasco e Flamengo termina em confronto com a PM; um torcedor morreu

O jogo foi o primeiro de uma série de seis que o Vasco terá que cumprir sem São Januário, uma vez que o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta dos episódios de barbárie no clássico com o Flamengo.

E apesar do bom momento vivido, principalmente após a vitória fora de casa sobre o Atlético-MG na rodada passada, o Vasco não conseguiu se impor jogando diante de sua torcida.

Jogando com uma formação bem jovem, a equipe de Milton Mendes viu o Atlético-PR abrir o placar aos 15min do segundo tempo, com Ribamar, que teve oportunismo para concluir um cruzamento da esquerda que a zaga vascaína não conseguiu afastar.

Na próxima rodada, o Atlético-PR tem uma boa chance para se distanciar da zona de rebaixament. A equipe paranaense encara o Avaí na Arena da Baixada, nesta quinta. Já o Vasco volta a jogar em Volta Redonda, no mesmo dia, contra o Cruzeiro.

