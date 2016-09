Atlético-PR vence, mantém tabu na Arena e freia reação do São Paulo

Mantendo tabu histórico neste domingo (18), o Atlético-PR fez valer seu mando de campo na Arena da Baixada e derrotou o São Paulo por 1 a 0 na 26ª rodada do Brasileirão. Pablo fez o único gol da partida, aproveitando escorregão de Denis em cruzamento à área.

A exemplo do retrospecto contra o time do Morumbi, o Atlético-PR mantém a Arena da Baixada como seu grande trunfo no campeonato, conquistando em casa os resultados que o levam à sétima posição com 39 pontos.

Já o São Paulo, com 34 pontos, tem sua reação encerrada e permanece na segunda metade da classificação, mas já sem olhar para a zona de rebaixamento com tanta agonia -são quatro pontos de vantagem para o 17º colocado, Figueirense.

O jogo

O time do Paraná teve bons momentos na primeira metade do jogo. Só não abriu o placar porque o goleiro Denis estava inspirado, mas ainda assim poderia ter explorado melhor a fragilidade são-paulina nas bolas pelo alto.

O dono da casa deixou de ditar o ritmo no segundo tempo, e o jogo ficou mais veloz e brigado. A alternância permitiu que o São Paulo se interessasse mais pela partida, mas foi justamente com o confronto equilibrado que o Atlético-PR chegou ao gol.

Denis fazia boa atuação até o lance do gol atleticano. O goleiro foi exigido três vezes e respondeu com boas defesas em todas, mas falhou justamente no momento mais decisivo.

Em cruzamento à área, ele escorregou, trombou com André Lima e não conseguiu alcançar a bola, que ficou limpa para Pablo mandar à rede.

Já a defesa tricolor sofreu demais com as jogadas aéreas, perdendo todas. Com a bola no chão, o time reagiu bem ao ritmo do jogo e respondeu à altura nos momentos em que o Atlético-PR acelerou seus ataques.

As melhores chances foram por baixo e pararam em boas defesas de Weverton no primeiro tempo, mas após o intervalo o São Paulo exagerou nos cruzamentos.

Atlético-PR

Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas Vichiatto; Hernani, Otávio, Lucas, Pablo Felipe e Matheus Rossetto (Luciano Cabral); André Líma. T.: Paulo Autuori.

São Paulo-SP

Denis; Buffarini, Maicon (Lyanco), Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley (Michel Bastos), Cueva e Kelvin (Robson); Chávez. T.: Ricardo Gomes.

Gols: Pablo, aos 34 min do 2º tempo

Cartões Amarelos: Léo (A); Denis (S)

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Por Folhapress