Atlético Nacional perde e está fora da decisão do Mundial de Clubes

Campeão da Taça Libertadores da América, o Atlético Nacional, da Colômbia, foi eliminado do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (14). O time sul-americano foi derrotado por 3 a 0 pelo Kashima Antlers, do Japão, em Osaka.

A partida foi a primeira em uma competição oficial em que um pênalti foi marcado com o auxílio do vídeo. Em uma disputa de bola na área, o atacante colombiano Orlando Berrío trombou com Nishi Daigo, que ficou caído no gramado. O árbitro da partida, Viktor Kassai, deixou o jogo continuar, mas foi alertado pelo árbitro reserva sobre uma possível infração de Berrío.

Sob protesto do técnico do Kashima, Masatada Ishii, Kassai parou a partida, aos 29 min do primeiro tempo, e pediu o auxílio do vídeo para rever o lance. Na beira do gramado, Kassai reviu a jogada e acabou marcando pênalti para a equipe japonesa.

Enquanto o juiz analisava o vídeo, o público parecia não entender o que estava acontecendo. Aos 33 minutos, Shoma Doi bateu a penalidade e abriu o placar contra o Atlético Nacional.

Uma vez na frente no placar os japoneses passaram a ser mais pressionados, aguardando o contra-ataque para tentar ampliar a vantagem. A estratégia deu certo no segundo tempo. Com atuação destacada do atacante Mu, a equipe asiática fez mais dois gols no final da partida, com Endo e Suzuki.

Com a vitória, o Kashima Antlers enfrentará na decisão, no próximo domingo (18), o vencedor da outra semifinal, entre Real Madrid e América (MEX), que se encontram nesta quinta-feira (15), às 8h30 (de Brasília).

Folhapress