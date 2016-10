Atlético Mineiro e Flamengo duelam pela vice-liderança do Brasileirão

Em um dos jogos mais esperados do returno, Atlético-MG e Flamengo fazem confronto direto pela vice-liderança, neste sábado (29), na sequência da 33ª rodada do Campenato Brasileiro. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h30.

Ambos na cola do líder Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo aparecem separados por apenas dois pontos na classificação, com os cariocas em segundo lugar, com 61 pontos, e os mineiros em terceiro, com 59.

Quem chega embalado, no entanto, é o Atlético-MG, que na última rodada venceu o Figueirense sem dificuldades, no Independência, enquanto o time rubro-negro apenas empatou com o Corinthians, na volta da equipe ao Maracanã.

Apesar do tropeço em casa e do fato de visitar um adversário em alta, o técnico Zé Ricardo diz que o Flamengo segue confiante na luta pelo título.

“Nossa visão tem que ser sempre otimista. Acredito muito na força da nossa equipe. Tenho certeza de que será um grande jogo, pois o Atlético-MG tem uma equipe muito talentosa e um ótimo treinador. No entanto, o Flamengo já mostrou que pode vencer qualquer oponente”, disse o treinador.

Pelo lado dos mineiros, o técnico Marcelo Oliveira retribuiu o elogio, mas disse que a presença da torcida atleticana aumentará a força de seu time.

“É muito importante a presença maciça da torcida do Atlético. Isso aumenta nossa responsabilidade e também a nossa condição nesse jogo tão importante. Tenho dito que todos os jogos do Campeonato Brasileiro possuem caráter decisivo porque não tem uma final única, mas esse, especificamente, é um jogo chave, o jogo do ano para a gente, e temos que estar bem fortes, pois o Flamengo também vem muito bem”, afirmou.

Em campo, o time carioca tende a refletir a confiança de Zé Ricardo, que deve apostar no poder ofensivo escalando três atacantes -Gabriel, Fernandinho e Guerrero-, ao contrário da formação utilizada no último fim de semana, que iniciou o jogo com apenas Emerson e Guerrero na frente.

No Atlético-MG, a principal novidade também ocorre no ataque, que volta a contar com o artilheiro Fred, desfalque na partida contra o Inter, pela Copa do Brasil.

Outra mudança diz respeito ao meio-campo. Abalado com a morte de seu avô, o volante Rafael Carioca pediu para não ser relacionado e está fora do confronto. Sem ele, a tendência é que a equipe jogue com apenas dois volantes -Leandro Donizete e Júnior Urso.

