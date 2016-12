Atlético Mineiro anuncia contratação de zagueiro com passagem pela Alemanha

O Atlético-MG anunciou nesta quarta (21) a contratação do zagueiro Felipe Santana. O jogador acertou com o clube mineiro até dezembro de 2018.

“Chego bem. Foram muitos anos lá fora em que aprendi muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Muitas coisas aconteceram na minha vida e chego preparado. Sei que é um desafio gigantesco que iremos enfrentar este ano e foi o projeto do Atlético que me fez vir para cá”, falou.

Felipe Santana estava no Kuban Krasnodar, da Rússia. No futebol europeu, ele teve passagens por times como o Borussia Dortmund e Schalke 04. No Dortmund, o zagueiro foi bicampeão alemão.

Dodô

O clube também informou que o meia-atacante Dodô foi emprestado de forma gratuita para a disputa de toda a temporada de 2017. O anúncio foi feito por meio do Twitter oficial da equipe.

Dodô tem 22 anos e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, clube pelo qual disputou 29 partidas e anotou quatro gols.

Pelo Atlético, Dodô fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2014 e do Campeonato Mineiro de 2015.

Ele é o terceiro reforço da Chapecoense, que já acertou com o goleiro Elias, que estava no Juventude, e Douglas Grolli, que estava na Ponte Preta.

FolhaPress