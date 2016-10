Atlético-MG vence Ponte Preta por 2 a 1 e encosta no Palmeiras

Atrás do Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG não podia pensar em outro resultado que não fosse a vitória diante da Ponte Preta. E assim fez o clube mineiro, triunfo por 2 a 1, com os dois gols atleticanos na etapa inicial, marcados por Júnior Urso e Clayton. Roger descontou para a Ponte.

O resultado deixa o Atlético apenas dois pontos atrás do Palmeiras, que só joga daqui a dois dias pela 28ª rodada do Brasileiro.

Além da vitória em Campinas, os mineiros viram o Flamengo, outro postulante ao título, empatar sem gols com o São Paulo, fazendo a diferença cair para um ponto. Agora, o Atlético torce contra o Palmeiras, que visita o ameaçado Santa Cruz nesta rodada.

Deixar Robinho e Fred no banco de reservas numa partida de Campeonato Brasileiro não é para qualquer técnico. E foi o que fez Marcelo Oliveira na partida contra a Ponte Preta. Os dois artilheiros da equipe na competição ficaram fora, com Otero, Cazares, Clayton e Lucas Pratto formando o ataque titular.

No caso de Fred, foi por opção do treinador atleticano. Já Robinho se queixou de cansaço, pois vinha de uma sequência de quatro jogos em 11 dias. “O Robinho estava muito desgastado, e preferimos usar o elenco”, explicou Marcelo Oliveira, antes da partida. Robinho entrou aos 21 minutos da etapa final. Já Fred sequer entrou na partida.

Ponte Preta

Aranha; Jeferson, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Breno Lopes; João Vitor (Wellington Paulista), Wendel (Matheus Jesus) e Galhardo; Felipe Azevedo, Ravanelli (Zé Roberto) e Roger. T.: Eduardo Baptista

Atlético-MG

Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Otero (Hyuri) e Cazares (Robinho); Clayton (Maicosuel) e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas

Árbitro: Diego Almeida Real (RS)

Gols: Júnior Urso, aos 15, e Clayton, aos 37 min do 1º tempo; Roger, aos 34 min do 2º tempo

Cartões amarelos: João Vitor, Wendel (P), Otero e Júnior Urso (A)

Por Folhapress