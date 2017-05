Atlético-MG tem melhor campanha, e Brasil domina fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG terminou a equilibrada fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha entre os 32 times participantes. A equipe somou 13 pontos e ficou à frente pelo saldo de gols (11). Assim como o alvinegro, que detém o melhor ataque do torneio (17 gols), outros três líderes de grupo terminaram com 13 pontos – River Plate (grupo 3), Palmeiras (5), Lanús (7) e Grêmio (8).

Cinco times brasileiros terminaram na ponta de seus grupos. Além dos três citados, o Santos ficou em primeiro no grupo 2, com 12 pontos, e foi o único invicto da fase. E o outro foi o Botafogo, que perdeu para o Estudiantes (ARG), em Quilmes, nesta quinta-feira (25) por 1 a 0, mas ficou à frente do Barcelona de Guayaquil (EQU) por causa do saldo de gols.

A equipe equatoriana perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional (COL), em Medellín, que é o atual campeão, mas acabou em último no grupo. Também nesta quinta, o Grêmio goleou o Zamora (VEN) por 4 a 0, com dois gols de Luan, um de Pedro Rocha e um de Barrios, e também garantiu a liderança em sua chave.

Das oito equipes brasileiras que entraram na Libertadores, somente o Flamengo e a Chapecoense não avançaram para as oitavas de final. Ambos estão classificados para a Copa Sul-Americana. Os cruzamentos das oitavas de final serão definidos por meio de sorteio no dia 14 de junho em Luque, no Paraguai. As datas das partidas tampouco foram informadas pela entidade que rege o futebol no continente.

Depois do Brasil, que tem seis classificados, a Argentina é quem tem mais representantes nas oitavas, são quatro -Godoy Cruz, Lanús, River Plate e San Lorenzo. Em seguida, vem o Equador e Bolívia com dois clubes cada: Barcelona e Emelec representam o primeiro deles, enquanto Jorge Wilstermann e The Strongest dizem respeito ao segundo. Já Uruguai e Paraguai terão apenas um time cada na próxima fase: respectivamente, Nacional e Guaraní.

